"Вы не должны комментировать женское тело". Бруклин Бекхэм заступился за Николу Пельтц перед хейтерами

27-летний Бруклин Бекхэм заступился за свою жену, 31-летнюю актрису Николу Пельтц, перед хейтерами.В комментариях под последним постом Бруклина в инстаграме*, где он показывает кулинарный мастер-класс, один из подписчиков написал ему: "Ты отвечаешь всем, кто беспокоится о твоей жене и о том, как плохо она выглядит? Она сама себя выставляет напоказ, так что покорми её".