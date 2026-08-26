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SPLETNIK

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"Вы не должны комментировать женское тело". Бруклин Бекхэм заступился за Николу Пельтц перед хейтерами

"Вы не должны комментировать женское тело". Бруклин Бекхэм заступился за Николу Пельтц перед хейтерами

27-летний Бруклин Бекхэм заступился за свою жену, 31-летнюю актрису Николу Пельтц, перед хейтерами.В комментариях под последним постом Бруклина в инстаграме*, где он показывает кулинарный мастер-класс, один из подписчиков написал ему: "Ты отвечаешь всем, кто беспокоится о твоей жене и о том, как плохо она выглядит? Она сама себя выставляет напоказ, так что покорми её".

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