Черви-волосатики украли гены у богомолов

…чтобы было проще управлять богомоловым поведением. Богомол и его волосатик. (Фото: Takuya Sato, Kobe University) ‹ › Среди паразитов есть такие, которые влияют на поведение собственных хозяев – влияют так, чтобы паразитам было удобнее размножаться.