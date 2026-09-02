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Zero Hedge

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Dersh V Dave: Lawyer And Libertarian To Face Off Tonight On Iran War

Dersh V Dave: Lawyer And Libertarian To Face Off Tonight On Iran War

Dersh V Dave: Lawyer And Libertarian To Face Off Tonight On Iran War Tonight at 7pm ET, two prominent voices on opposite ends of the Iran debate will face off as constitutional lawyer and professor Alan Dershowitz debates  the world’s most famous libertarian, Dave Smith, over the U.

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