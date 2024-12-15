Что приходит вам в голову, когда вы думаете о Лондоне? Красные автобусы, Биг Бен, плохая погода и… Да, эти знаменитые красные телефонные будки! Автобусы, конечно, все еще можно увидеть, но что насчет будок? У всех ведь уже есть смартфоны! Почему же будки все еще стоят? И почему они вообще красные? Сначала они были серыми Выясняется, […] Сообщение Простой вопрос: Почему телефонные будки в Лондоне красные? появились сначала на Дзен дневник.