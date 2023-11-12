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Финляндия наносит удар по России или йо-хо-хо и Весёлый Роджер

Финляндия наносит удар по России или йо-хо-хо и Весёлый Роджер

Финляндия нашла способ болезненно ударить по России. Оно и неудивительно, поскольку родина эльфов (Толкиен создавал свой эльфийский на основе древнефинского) просто обязана была найти способ наказать зловредный Мордор.

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Комментарии
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G
Galina
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22 час.
ВА
Владимир Акулов
Мы  в  ответ  можем  запретить чухонцам смотреть  на северные  сияния  !
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12 час.
ВД
Вовладар Даров
Это гениальные идеи, хейааа утто пойко!
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