Финляндия наносит удар по России или йо-хо-хо и Весёлый Роджер

Финляндия нашла способ болезненно ударить по России. Оно и неудивительно, поскольку родина эльфов (Толкиен создавал свой эльфийский на основе древнефинского) просто обязана была найти способ наказать зловредный Мордор.
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