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Рязанские новости

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На Лыбедском бульваре вандалы разломили новый туалет

На Лыбедском бульваре вандалы разломили новый туалет

А кто-нибудь успел воспользоваться этим антивандальным туалетом на Лыбедском бульваре, до того, как у него вырвали блок оплаты картами и расковыряли общий электронный замок?В новом антивандальном туалете на Лыбедском бульваре неизвестные разломали замок и вырвали блок оплаты картами.

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