На Лыбедском бульваре вандалы разломили новый туалет

А кто-нибудь успел воспользоваться этим антивандальным туалетом на Лыбедском бульваре, до того, как у него вырвали блок оплаты картами и расковыряли общий электронный замок?В новом антивандальном туалете на Лыбедском бульваре неизвестные разломали замок и вырвали блок оплаты картами.