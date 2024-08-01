Что изменится в жизни тамбовчан с 1 августа

В августе в силу вступят ряд нововведений, которые так или иначе повлияют на жизнь тамбовчан. Они коснутся должников, получателей детских пособий и пенсий, участников СВО, цифрового завещания, стандарта домов по ИЖС и других сфер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии