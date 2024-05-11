Осквернившего на Сапун-Горе памятник мужчину задержали в Севастополе

В Севастополе задержан мужчина, обвиняемый в осквернении символов воинской славы. Инцидент произошел на территории мемориального комплекса «Сапун-Гора», где подозреваемый, снявший свои действия на видео и опубликовавший их в соцсетях, взобрался на ствол трофейной гаубицы и «совершил действия, оскверняющие символы воинской славы России, а также оскорбляющие память фронтовиков», сообщили в Следственном комитете России.