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Овечкин провёл 23-й матч в карьере НХЛ без бросков

Овечкин провёл 23-й матч в карьере НХЛ без бросков

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей в стартовом матче нового сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз».

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