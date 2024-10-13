Овечкин провёл 23-й матч в карьере НХЛ без бросков

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей в стартовом матче нового сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз».
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