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Татар-информ

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«Во всех исторических боях они шли впереди»: в Казани празднуют День танкиста

«Во всех исторических боях они шли впереди»: в Казани празднуют День танкиста

Митинг в День танкиста Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ» В Казани сегодня прошел торжественный митинг в честь 80-й годовщины Дня танкиста.

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