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Израильские военные нашли в больнице Аш-Шифа в Газе вход в туннель

Израильские военные нашли в больнице Аш-Шифа в Газе вход в туннель

Израильская армия объявила о находке на территории больницы Аш-Шифа в Газе. На территории больничного комплекса был обнаружен вход в туннель и автомобиль, перевозивший оружие, заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

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