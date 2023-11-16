Израильские военные нашли в больнице Аш-Шифа в Газе вход в туннель

Израильская армия объявила о находке на территории больницы Аш-Шифа в Газе. На территории больничного комплекса был обнаружен вход в туннель и автомобиль, перевозивший оружие, заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.