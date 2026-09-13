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Звездный шеф Александр Пушков выбрал лучших поваров в Ноябрьске

Звездный шеф Александр Пушков выбрал лучших поваров в Ноябрьске

В Ноябрьске подвели итоги первой битвы шеф-поваров и выбрали лучшее заведение общепита. Вел шоу «Полярный разогрев» телеведущий, шеф-повар Александр Пушков, сообщили в администрации города.

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