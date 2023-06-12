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«Человек сам себе кует судьбу»: Бабкина высказалась о выходке Пугачевой

«Человек сам себе кует судьбу»: Бабкина высказалась о выходке Пугачевой

Пересуды вокруг выходки Пугачевой на похоронах Юдашкина продолжаются до сих пор. Эстрадная богема уже длительное время ломает копья вокруг поведения Примадонны.

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