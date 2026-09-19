«Великобритания катится вниз, и я понимаю, почему богатые люди уезжают» — владелец клуба «Манчестер Юнайтед» Рэтклифф заявил, что давно не видел в Британии сильных политиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Интеграция мигрантов по встречному принципу: почему невозможно привить наши ценности тем, кто не готов их принять
- Миф о «ценных иностранных специалистах»: как инцидент на Щёлковском шоссе обнажает критические дыры в миграционном фильтре
- Приоритет своим: как введение ценза оседлости меняет правила миграционной и социальной политики Ханты-Мансийска
Свежие комментарии
- Г Переизбранный пре...
- Ч Почему цифры в от...
- М Реально ли взыска...
Сложно понять, как остановить это падение, Рэтклифф. Однако не всё так сложно нужно просто посмотреть на Мир разумным взглядом и выбрать тех кто не страдает русофобией умных и прагматичных!