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Аргументы недели

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Владелец «Манчестер Юнайтед»: Великобритания катится вниз, и я понимаю, почему богатые люди уезжают

Владелец «Манчестер Юнайтед»: Великобритания катится вниз, и я понимаю, почему богатые люди уезжают

«Великобритания катится вниз, и я понимаю, почему богатые люди уезжают» — владелец клуба «Манчестер Юнайтед» Рэтклифф заявил, что давно не видел в Британии сильных политиков.

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