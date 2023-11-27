В Барнауле вручили награды победителям молодежного проекта "Смелость"

Почти два месяца более 200 ребят боролись за право стать лучшими В Алтайском крае наградили победителей молодежного проекта "Смелость", организатором которого выступил Центр поддержки и развития общественных инициатив "Сфера".
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