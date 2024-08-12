Южный Урал вошел в число лидеров по качеству автомобильных дорог. Но ездить по ним все равно проблематично

Челябинская область вошла в первую четверку регионов по качеству автомобильных дорог. Как передает корреспондент РИА «Новый День», почти 16% региональных и межмуниципальных трасс в Челябинской области не соответствуют нормативным требованиям.
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