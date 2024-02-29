В Молдове будет внедрена система оповещения MD-Alert

В Республике Молдова будет внедрена система оповещения MD-Alert, аналогичная румынской RO-Alert. Система позволит транслировать населению предупредительные и тревожные сообщения в случае экстремальных погодных явлений, наводнений, а также других ситуаций, серьезно угрожающих жизни и здоровью граждан, отмечает Noi.