Форум "Патриоты Урала" в "Ельцин Центре". Но Жога получил ожидаемый удар, идет саботаж

ЕА Евгений Алексеенко "Открытая демонстрация "Семьёй" своей силы и значимости. Они фактически бросили перчатку нашему президенту, показав, что при любых назначениях всё остаётся неизменным и олигархическая элита не просто не собирается уходить, но демонстрирует готовность не просто "поделиться властью", а при определённых условиях взять эту власть полностью", - прокомментировал ситуацию политобозреватель Роман Газенко.

Гулька А зачем врага России пускать на ее территорию?