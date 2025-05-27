Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Виктор Мурашов
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Форум "Патриоты Урала" в "Ельцин Центре". Но Жога получил ожидаемый удар, идет саботаж

Форум "Патриоты Урала" в "Ельцин Центре". Но Жога получил ожидаемый удар, идет саботаж

Полпред президента в УРФО Артём Жога объявил о намерении провести в "Ельцин Центре" форум "Патриоты Урала".

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Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
&quot;Открытая демонстрация &quot;Семьёй&quot; своей силы и значимости. Они фактически бросили перчатку нашему президенту, показав, что при любых назначениях всё остаётся неизменным и олигархическая элита не просто не собирается уходить, но демонстрирует готовность не просто &quot;поделиться властью&quot;, а при определённых условиях взять эту власть полностью&quot;, - прокомментировал ситуацию политобозреватель Роман Газенко.
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3 час.
Гулька
А зачем врага России пускать на ее территорию?
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3 час.
Виктор Мурашов
Все дело в беззубости Путина. Таких руководителей надо срочно снимать с должностей и отправлять руководить домом культуры в Магадан.., а он даже на просьбу Жоги освободить их от должности никак не отреагировал. Чего он хочет?
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46 мин.
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