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Царьград

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Постпред Ульянов сравнил борьбу Запада «за мир» с советским анекдотом

Постпред Ульянов сравнил борьбу Запада «за мир» с советским анекдотом

Михаил Ульянов высмеял методы борьбы коллективного запада за мир, напомнив старый советский анекдот.Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал заявления лидеров нескольких стран Европы о «мире через силу», напомнив старый советский анекдот.

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