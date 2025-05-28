CNN: Трамп не введет санкции против РФ, потому что Путину нельзя угрожать

Президент США Дональд Трамп считает, что с Россией нельзя разговаривать на языке угроз и ультиматумов, поэтому вводить новые санкции против нее не хочет, передает CNN со ссылкой на слова источников, знакомых с ситуацией.
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