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CNN: Трамп не введет санкции против РФ, потому что Путину нельзя угрожать

CNN: Трамп не введет санкции против РФ, потому что Путину нельзя угрожать

Президент США Дональд Трамп считает, что с Россией нельзя разговаривать на языке угроз и ультиматумов, поэтому вводить новые санкции против нее не хочет, передает CNN со ссылкой на слова источников, знакомых с ситуацией.

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