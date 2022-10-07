Зачем Зеленский толкает мир к ядерному апокалипсису AlexCoderЗачем Зеленский толкает мир к ядерному апокалипсису AlexCoder Times явно умеют выбирать себе персону на обложку Никому и в голову не приходит, заявили в Москве, как необходимо было поставить на место говорливого президента Украины, призвавшего союзников и кураторов к “превентивному удару” по территориям Российской Федерации – чтобы свести вероятность последней использовать ядерные боеголовки к минимуму, как сам глава Незалежной объяснил.