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Леонтьев о «Нефтехимике»: «Если нас называют восточной версией «Торпедо», то мы не против. Играем смело, в атакующий хоккей, не стесняемся фаворитов»

– Многие думали, что в этом чемпионате вы пошли по прошлогоднему графику, когда стартовали с десяти поражений, но тем не менее вышли в плей-офф.

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