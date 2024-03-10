Русская армия применили новую чудо-бомбу на Украине

Украинские военные в ужасе. Европейские эксперты поражены точностью.Согласно информации, представленной в авторитетном телеграм-канале Fighterbomber, русские вооруженные силы начали использование на специальной военной операции новый вид "летающей бомбы" УМПБ Д-30СН, что расшифровывается как Универсальный Межвидовой Планирующий Боеприпас.
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