Экс-пиарщик уральских губернаторов будет отбывать наказание в Челябинске

Пиарщика трех губернаторов перевезли в Челябинск. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, экс-пиарщик губернаторов Челябинской, Свердловской и Сахалинской областей Дмитрий Федечкин этапирован из СИЗО Южно-Сахалинска в Челябинск для отбывания наказания.
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