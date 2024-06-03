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Экс-пиарщик уральских губернаторов будет отбывать наказание в Челябинске

Экс-пиарщик уральских губернаторов будет отбывать наказание в Челябинске

Пиарщика трех губернаторов перевезли в Челябинск. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, экс-пиарщик губернаторов Челябинской, Свердловской и Сахалинской областей Дмитрий Федечкин этапирован из СИЗО Южно-Сахалинска в Челябинск для отбывания наказания.

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