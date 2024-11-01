В ОБСЕ еще раз подтвердили хорошее проведение референдума в Молдавии

В ОБСЕ сохраняют свою оценку по поводу хорошего проведения референдума в Молдавии. Об этом заявил советник по СМИ в бюро по демократическим институтам и правам человека по наблюдению за выборами в Молдавии при организации Томас Раймер, пишет РИА Новости.
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