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Трамп обвинил Россию в «затягивании времени» с мирным соглашением

Трамп обвинил Россию в «затягивании времени» с мирным соглашением

При этом президент США уверен, что Москва и Киев хотят завершения конфликтаРоссия, вероятно, затягивает время с согласованием перемирия на Украине, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax.

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