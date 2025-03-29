Foreign Policy: атака на Иран не станет американской победой

О последствиях возможного удара США по Ирану рассуждает журнал Foreign Policy. В публикации отмечается: совместная атака со стороны США и Израиля способна нанести ущерб ядерным объектам и противовоздушной обороне Ирана, но эффект от такой кампании будет очень недолговечным.
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