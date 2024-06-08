«Рука Москвы» атаковала Disney и BabyTV прямо в космосе – Bloomberg

Издание Bloomberg пишет, будто бы Россия включила свою пропаганду на детских телеканалах в Европе, включая Disney, путем создания помех спутниковым сигналам и трансляции военных видеороликов на русском языке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии