Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Рука Москвы» атаковала Disney и BabyTV прямо в космосе – Bloomberg

«Рука Москвы» атаковала Disney и BabyTV прямо в космосе – Bloomberg

Издание Bloomberg  пишет, будто бы Россия включила свою пропаганду на детских телеканалах в Европе, включая Disney, путем создания помех спутниковым сигналам и трансляции военных видеороликов на русском языке.

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