9 декабря в колледже прошла ´Профессиональная суббота´.Для учащихся учреждений общего среднего образования было организовано выступление агитбригады, экскурсия по колледжу и мастер-класс по профессии ´Продавец´.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии