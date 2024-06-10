BetBoom исполняет желания своих гостей, вместе с амбассадорами

В клубах BetBoom, а также на сайте и в приложении компании стартовала акция «ЧЕк-лист». В преддверии и во время Евро-2024, амбассадоры BetBoom Алексей Смольянинов («Невиданный футбол») и Никита Ковальчук («Картавый футбол») выпустят шоу на YouTube, посвященное чемпионату.