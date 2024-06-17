Военкор RT Яремчук показал работу нашей арты и БПЛА в Харьковской области

Военный корреспондент RT по имени Александр Яремчук опубликовал видеоматериалы, демонстрирующие совместную работу артиллерийских орудий и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) разведывательных подразделений 1-й танковой армии по украинским военным, скрывающимся в Харьковской области.
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