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На Украине простаивают 90% мощностей государственных ТЭС

На Украине простаивают 90% мощностей государственных ТЭС

Девяносто процентов мощностей теплоэлектростанций, которые находятся в государственной собственности, в настоящий момент простаивают на Украине.

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Комментарии
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Алексей
Синоптики обещали потепление, поЕтому станции вывели на реконструкцию для словацкого газа.
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7 час.
Master Rom
Украинские проблемы не должны интересовать Россию.Своих хватает и их нужно решать....Не братья они! Абсолютное большинство предателей.
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3
6 час.
Гензик Колин
Да хватит уже про Украину долдонить! Расскажите лучше, как Сталин российское население уничтожал! Кровавый сталинский режим и повлиял на то, что все республики разбежались. А большевики такие, что и Российскую Федерацию развалят. У них лозунг один - разделяй и властвуй!
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2 час.

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