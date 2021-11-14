Девяносто процентов мощностей теплоэлектростанций, которые находятся в государственной собственности, в настоящий момент простаивают на Украине.
На Украине простаивают 90% мощностей государственных ТЭС
Комментарии
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Алексей
Синоптики обещали потепление, поЕтому станции вывели на реконструкцию для словацкого газа.
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7 час.
Master Rom
Украинские проблемы не должны интересовать Россию.Своих хватает и их нужно решать....Не братья они! Абсолютное большинство предателей.
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6 час.
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