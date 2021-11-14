На Украине простаивают 90% мощностей государственных ТЭС

Гензик Колин

Да хватит уже про Украину долдонить! Расскажите лучше, как Сталин российское население уничтожал! Кровавый сталинский режим и повлиял на то, что все республики разбежались. А большевики такие, что и Российскую Федерацию развалят. У них лозунг один - разделяй и властвуй!