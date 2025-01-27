Аналитики назвали районы Москвы — лидеры по росту цен на жилье за квартал

Дорогомилово стало лидером по росту цен на новостройки в четвертом квартале В четвертом квартале 2024 года столичные новостройки заметнее всего подорожали в районах Дорогомилово и Покровское-Стрешнево Район Дорогомилово стал первым в рейтинге локаций Старой Москвы по темпам роста цен на рынке новостроек за квартал.