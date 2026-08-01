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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Романов о росте зарплат в НХЛ: «Не стоит смотреть на чужие цифры. Каждый получает свой хлеб. Доволен тем, что имею»

Защитник «Айлендерс» Александр Романов высказался о росте зарплат в НХЛ. Ранее «Сан-Хосе» продлил контракт с Макклином Селебрини на 5 лет с рекордным кэпхитом 18,8 млн долларов.

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