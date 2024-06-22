В России пишут ПО для управления скотом. Оно заменит иностранный софт

Создается отечественное ПО для управления скотоводческими фермамиРоссия ведет активную разработку программного обеспечения для автоматизации работы свиноферм и молочных ферм, заменяя иностранные продукты и предлагая дополнительную функциональность — этот процесс направлен на импортозамещение в сфере животноводства.
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