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В России пишут ПО для управления скотом. Оно заменит иностранный софт

В России пишут ПО для управления скотом. Оно заменит иностранный софт

Создается отечественное ПО для управления скотоводческими фермамиРоссия ведет активную разработку программного обеспечения для автоматизации работы свиноферм и молочных ферм, заменяя иностранные продукты и предлагая дополнительную функциональность — этот процесс направлен на импортозамещение в сфере животноводства.

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