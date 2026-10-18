Одни постоянно вставляют в разговор «это самое» и «типа», другие начинают каждую фразу со слова «ну».
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