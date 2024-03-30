Доктор Мясников обнаружил в рационе школьников настоящий яд

В частности, к опасной еде относятся, газировка, готовые завтраки и прочий фастфуд В рационе детей школьного возраста много ультраобработанных продуктов питания, а это настоящий яд, считает врач и телеведущий Александр Мясников.
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