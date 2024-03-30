НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

12 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Петров
    Главу МО «Звездно...
  • надежда
    Ни чего нового. Везде деньги. Сколько же нашим правителям надо что бы перестали воровать. В гробу же нет карманов.Главу МО «Звездно...
  • Владимир Акулов
    Пока  не  закончена  СВО выдать  надежным  проверенным  военным  в  каждом  городе  пистолеты  для  скрытого  ношения...В России ужесточи...

Доктор Мясников обнаружил в рационе школьников настоящий яд

Доктор Мясников обнаружил в рационе школьников настоящий яд

В частности, к опасной еде относятся, газировка, готовые завтраки и прочий фастфуд В рационе детей школьного возраста много ультраобработанных продуктов питания, а это настоящий яд, считает врач и телеведущий Александр Мясников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх