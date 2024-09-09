УрФО занял второе место в РФ по числу DDoS-атак

В первой половине 2024 года Уральский федеральный округ (УрФО) стал вторым по количеству DDoS-атак. Об этом сообщила пресс-служба ГК «Солар», которая входит в «Ростелеком» и занимается информационной безопасностью.
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