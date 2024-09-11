Вован и Лексус будут участвовать в молодёжном фестивале в Смоленске

Студенты России и Белоруссии также пообщаются в Смоленске с известными спортсменами, журналистами, политиками, волонтёрами и героями СВО Участниками стартущего послезавтра в Смоленске XVII по счёту фестиваля «Молодёжь - за Союзное государство» станут известные политические пранкеры (устроители тематических розыгрышей) Владимир «Вован» Кузнецов и Алексей «Лексус» Столяров.