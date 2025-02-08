«Грязная бомба» Зеленского. США не нужна ядерная Украина, но киевский диктатор ради сохранения власти готов идти ва-банк

Надо меньше бороться с Украиной, а просто утилизировать наркомана зе-лю, потому что он умнее многих наших чиновников, которые занимаются вопросами СВО, а значит ОН всегда будет придумывать не стандартные террористические решения вопросов! Особенно надо быть думающим ГЛАВКОВЕРХУ!👍👈🤠

Leonid PlиGin

Зеля! Ты в своём уме? Ты у нас просишь вернуть ядерное оружие? А ты нам его давал? Вот кому при развале СССР Украина отдала ядерное оружие, у того уже пусть и попрошайничает. А к нам в Европу за ядерным оружием даже не суйся. Не дадим. Самим мало. Или как принято розмоблядь на усраине: "Трохi e, но тiлкi для себе!"