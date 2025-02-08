Gettyimages.ru2914 прочтений 2 дня назад «По сути, не допустить создания ядерной Украины Вашингтон может лишь одним-единственным способом: ему нужно отойти в сторонку и дать России возможность спокойно, своими силами разобраться с киевским режимом».
«Грязная бомба» Зеленского. США не нужна ядерная Украина, но киевский диктатор ради сохранения власти готов идти ва-банк
Комментарии
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Лев Добрый
Надо меньше бороться с Украиной, а просто утилизировать наркомана зе-лю, потому что он умнее многих наших чиновников, которые занимаются вопросами СВО, а значит ОН всегда будет придумывать не стандартные террористические решения вопросов! Особенно надо быть думающим ГЛАВКОВЕРХУ!👍👈🤠
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23 час.
Leonid PlиGin
Зеля! Ты в своём уме? Ты у нас просишь вернуть ядерное оружие? А ты нам его давал? Вот кому при развале СССР Украина отдала ядерное оружие, у того уже пусть и попрошайничает. А к нам в Европу за ядерным оружием даже не суйся. Не дадим. Самим мало. Или как принято розмоблядь на усраине: "Трохi e, но тiлкi для себе!"
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14 час.
Leonid PlиGin
Не надо зелю утилизировать. Пусть его хозяева утилизируют в назидание украм. Может только тогда украинцы поймут, что не Россия их уничтожает, а гейропка с пиндосией.
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14 час.
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