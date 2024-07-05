Возбуждено уголовное дело по факту террористического акта в Краснодарском крае

Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки вооруженных формирований Украины города Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае.
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