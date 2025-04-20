Зеленский предложил продлить перемирие после Пасхи

Перемирие можно продлить в том случае, если тишина "воцарится", заявил украинский президент Украина хочет продлить предложенное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие, если оно будет соблюдаться.
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