Грушко: остановка прохода в Балтийском море нарушит международное право

Недопуск российских кораблей в Балтийское море из-за инцидента с газопроводом Balticconector станет грубейшим нарушением международного права, в НАТО должны понимать последствия такого шага, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
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