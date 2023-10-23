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Грушко: остановка прохода в Балтийском море нарушит международное право

Грушко: остановка прохода в Балтийском море нарушит международное право

Недопуск российских кораблей в Балтийское море из-за инцидента с газопроводом Balticconector станет грубейшим нарушением международного права, в НАТО должны понимать последствия такого шага, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

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