Петербуржец отправится в колонию из-за избиения жены и взрывчатки

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 1 месяц в ИК общего режима. Выборгский районный огласил приговор в отношении Петрова, признанного виновным по статьям «Угроза убийством» и «Незаконные приобретение и хранение оружия».