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Пермские власти выделили более 82 миллионов кинокомпаниям, которые снимали фильмы в регионе

Пермские власти выделили более 82 миллионов кинокомпаниям, которые снимали фильмы в регионе

За 2023 год пять создателей фильмов получили субсидии в размере 19 млн рублей.Власти Пермского края продолжают поддерживать киноиндустрию, предоставляя большие субсидии кинокомпаниям, снимающим фильмы в регионе.

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