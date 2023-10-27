Пермские власти выделили более 82 миллионов кинокомпаниям, которые снимали фильмы в регионе

За 2023 год пять создателей фильмов получили субсидии в размере 19 млн рублей.Власти Пермского края продолжают поддерживать киноиндустрию, предоставляя большие субсидии кинокомпаниям, снимающим фильмы в регионе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии