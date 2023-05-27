Военное обозрение

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Вопрос не праздный: чей Владивосток

Вопрос не праздный: чей Владивосток

Похоже, что в России пора уже задавать именно этот вопрос – «чей Владивосток», а не «чей Крым». Сразу выявятся сторонники распада России и распила её на ряд регионов, часть из которых, по их мнению, должна уйти под крылышко товарища Си из КПК! Пока наши политики и уважаемые эксперты обсуждают будущую войну Китая с США за Тайвань, руководство … .

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