Вопрос не праздный: чей Владивосток

Похоже, что в России пора уже задавать именно этот вопрос – «чей Владивосток», а не «чей Крым». Сразу выявятся сторонники распада России и распила её на ряд регионов, часть из которых, по их мнению, должна уйти под крылышко товарища Си из КПК! Пока наши политики и уважаемые эксперты обсуждают будущую войну Китая с США за Тайвань, руководство … .