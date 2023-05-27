Вопрос не праздный: чей Владивосток

Похоже, что в России пора уже задавать именно этот вопрос – «чей Владивосток», а не «чей Крым». Сразу выявятся сторонники распада России и распила её на ряд регионов, часть из которых, по их мнению, должна уйти под крылышко товарища Си из КПК! Пока наши политики и уважаемые эксперты обсуждают будущую войну Китая с США за Тайвань, руководство … .
Популярные статьи
- Самая длительная серия ударов с начала СВО продолжилась: ночью поражены объекты в Николаеве, Днепропетровске и Одесской области
- Минобороны: ВС РФ уничтожили склады боеприпасов ВСУ на оккупированных украинскими формированиями частях ЛНР и Запорожской области
- Президент России Владимир Путин поздравил ЧВК «Вагнер» с окончательным освобождением Артёмовска
Свежие комментарии