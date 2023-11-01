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РИАН: Боевики ВСУ прикрываются мирными жителями на запорожском участке

РИАН: Боевики ВСУ прикрываются мирными жителями на запорожском участке

Боевики ВС Украины прикрываются мирными жителями на Запорожском направлении спецоперации. Об этом, как передает РИА Новости, заявил командир добровольческой разведывательной казачьей бригады «Днепр» с позывным «Воин».

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