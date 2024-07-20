Каких пенсионеров сейчас освобождают от платы за капремонт и почему их все равно могут заставить платить

На всех собственников квартир закон сейчас безоговорочно возлагает обязанность платить взносы на капитальный ремонт многоквартирного дома — и предусматриваются лишь отдельные исключения из этого правила (ч.
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