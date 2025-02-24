Россияне предпочитают бесплатные переводы, сокращая использование банкоматов

Депозит на счет остается самой востребованной операцией, совершаемой россиянами через банкоматы. По данным банка "Русский Стандарт," в 2024 году 74% операций через банкоматы составили пополнения счетов, а 26% — получение наличных.
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