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Сентябрь будет теплым и сухим – синоптики дали прогноз на месяц

Сентябрь будет теплым и сухим – синоптики дали прогноз на месяц

В Екатеринбурге в сентябре ожидается хорошая погода. По прогнозу Гидрометцентра России, на территории практически всего Урала среднемесячная температура воздуха будет выше на 1 градус, чем обычно.

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